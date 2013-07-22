Журналисты посчитали, на дорогах каких областей Казахстана происходит больше всего ДТП со смертельным исходом. Согласно данным Комитета правовой статистики ГП РК, больше всего смертей в ДТП на 100 тыс. человек с начала года произошло в Жамбылской области (0,7). На втором месте находится Мангистауская область с коэффициентом 0,6, а на третьем — Атырауская (0,59). Четвертое место заняла Алматинская область с коэффициентом 0,58. При этом город Алматы находится на девятой строчке с показателем 0,3 смертельных ДТП на 100 тыс. человек. Статистические данные обработали журналисты сайта Exclusive.kz. Южная столица уверенно лидирует по общему количеству ДТП. Тут по результатам полугодия на 100 тыс. человек приходилось 8,55 ДТП. Второе место занимает, Жамбылская область, с более чем в два раза меньшим показателем 3,7. На третьем месте ЮКО, где на 100 тыс. человек приходилось 2,8 ДТП. Меньше всего происшествий (1,27) случалось на дорогах СКО. Алматы также лидирует в рейтинге числа людей, которые пострадали в ДТП (9,902). Далее следуют Жамбылская область (5,8) и Костанайская (4,2). Меньше всего травм в Кызылординской области (1,66). auto.mail.ru