Во время уплаты налога на транспортные средства в Алматы водители смогут узнать о сумме неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Налоговый департамент Алматы совместно с ДВД города и ЦОНом сообщает о запуске обмена данных в режиме «онлайн». Как известно, при фиксации нарушения ПДД камерами, работающими в автоматическом режиме, штраф формируется в виде предписания без составления постановления об административном правонарушении. Извещение о штрафе может идти к адресату достаточно долго. Новая услуга налоговой поможет сообщать нарушителям о штрафах в более короткие сроки. Напомним, в Казахстане готовится законопроект, который увеличит налог на автомобили с большим объемом двигателя до 110 тыс. тенге. auto.mail.ru