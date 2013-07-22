Фото auto.gazeta.kz Фото auto.gazeta.kz Топливо в Казахстане разбавляют в процессе хранения, транспортировки и реализации. Об этом заявил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК Рыскелды Сатбаев. С нефтеперерабатывающих заводов, по его словам, топливо выпускается качественным. После проверки 109 предприятий, которые занимаются реализацией нефтепродуктов в Казахстане, нарушения были обнаружены в 67 случаях. В результате рейдов был наложен запрет на реализацию 49 партий топлива, которое не отвечало стандартам качества, не имело сертификатов соответствия или маркировки. Стоимость продукции составила 31 млн тенге. Кроме того, на недобросовестных продавцов было наложено 65 административных штрафов на сумму более 7 млн тенге. auto.mail.ru