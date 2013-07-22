Атырау посетил министр сельского хозяйства

Асылжан МАМЫТБЕКОВ посетил несколько объектов и провел встречу с предпринимателями. Министру рассказали, что в этом году госбюджет выделил субсидии для сельхозформирований области в размере 1,5 млрд тенге. В основном помощь получают фермеры, занимающиеся разведением рыбы в прудах. Асылжан МАМЫТБЕКОВ сетовал, что банки неохотно идут на финансирование сельхозпроектов, поскольку считают, что они малорентабельны и рискованные. - Казахстан сейчас довольно большое количество рыбы отправляет на экспорт, но это в основном за счет рыболовства. Судак очень много отправляется, но нужно эффективно использовать потенциал прикаспийского региона. В этом году принята отраслевая программа, и там упор делается именно на финансирование за счет банковских источников. При этом понятно, что банки сейчас неохотно, но идут финансировать сельское хозяйство. Считается, что здесь высокие риски, недостаточность залогового хозяйства и довольно низкая рентабельность. Вот на эти три ключевые проблемы ориентирована наша отраслевая программа. При этом министр отметил, что потребность финансирования сельского хозяйства огромная. Фермер Коныс ЕРМАНОВ на встрече с министром сообщил, что условия для работы есть. - Кто не ленится, тот работает. Субсидии есть. Субсидии получаем на посадку овощных, бахчевых, потом на племенной скот получаем. На сенокошение получаем. На капельное орошение очень хорошие субсидии. Так что можно работать, - сказал он.