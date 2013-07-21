В посёлке Магистральное не будут строить второй завод

Жители посёлка Магистральное встретились с акимом района, депутатами и представителями компании BN Western Munaigas, чтобы обсудить экологическую ситуацию, сложившуюся с работой завода. Напомним, что это уже не первый всплеск возмущений, связанный с работой завода. Весной 2013 года люди уже жаловались на неприятный запах, который окутывал посёлок, головокружения и болезни связывали с ухудшением экологической ситуации. По утверждению сельчан, из посёлка пропали все воробьи, а урожай на огородах такой низкий, что они и вспомнить не могут, когда подобное случалось в последний раз. В минувшую среду жители Магистрального встретились с акимом Аксуатского сельского округа Любовью ИСКАЛИЕВОЙ, на адрес которой пришло письмо о разрешении построить нефтеперерабатывающий завод неподалёку от посёлка Магистральное. А в субботу на территории завода жители сельского округа встретились с представителями компании BN Western Munaigas, чтобы обсудить ситуацию. На встрече присутствовали аким Теректинского района Женис СЕРИККАЛИЕВ, депутат областного маслихата Бауржан ТУМАНОВ, представители областной СЭС и департамента экологии. Говорил в основном директор BN Western Munaigas Нурлан ТОКМУРЗИН, который убеждал жителей, что все выбросы, происходящие на заводе, в пределах нормы. В доказательство своих слов директор пригласил инициативную группу сельчан пройти на территорию завода: - Всех запустить на завод не сможем в целях безопасности. Поэтому выберите тех, кому доверяете, и мы туда вместе зайдём. Можете взять пробу грунта, лично убедиться, что все показатели в пределах нормы, - заверил сельчан ТОКМУРЗИН. Директор добавил, что если жителей будет беспокоить неприятный запах, пусть обращается в компанию - специалисты будут принимать меры. Аким Теректинского района Женис СЕРИККАЛИЕВ успокоил сельчан тем, что второй завод рядом с посёлком строиться не будет: - Нам подали заявление на строительство склада для нефтепродуктов. Прямо через дорогу от завода хотели построить – на шесть гектаров. Мы им отказали. У нас один завод работает, зачем нам это? Народ продолжал роптать: - Когда этот завод строили, людей вообще не предупреждали! Местное население было не в курсе! - Но кто-то же расписался в разрешении! Тем более, что на этапе строительства здесь работало достаточное количество человек – из Аксуата, Магистрального, Подстёпного… И вы хотите сказать, что никто ничего не знал? – парировал Нурлан ТОКМУРЗИН. Слово взял депутат областного маслихата Бауржан ТУМАНОВ: - Если выбросы вредных веществ на предприятии будут превышать предельно допустимую норму, то мы пойдём на всё, вплоть до остановки завода. Что касается неурожая... У меня на огороде тоже ничего толком не выросло - год такой неурожайный. Депутат также порекомендовал жителям округа найти частных специалистов-экологов, если они не доверяют сотрудникам нефтегазовой компании. После достаточно бурных разговоров, жителям предложили пройти на территорию завода, где их и ознакомили с производством: - Завод сореинтирован на производство нефтепродуктов с получением прямогонного бензина, дизельного топлива, мазута, - рассказал директор завода Нурлан ТОКМУРЗИН. - Мощность производства составляет до 500 тонн сырья в сутки. Сырьё поставляется с различных месторождений, в том числе из России. Продукция используется как на местном рынке, так и на рынке стран таможенного союза. Пуско-наладочные работы прошли, завод работает, дополнительно разрабатываются мероприятия по улучшению экологической обстановки Директор отметил, что на сегодня выбросы не превышают нормы. По его словам, за производственным процессом следят государственные органы, кроме того, на территории завода работают собственные специалисты. - Мы технически способны провести контрольные и фоновые замеры на территории завода, санитарно-защитной зоны, в том числе и в близлежащих посёлках, - отметил Нурлан ТОКМУРЗИН. Что касается запахов, то на территории завода они наблюдались как-то волнами – сначала чувствовался лёгкий запах, а когда мы покидали промышленную зону, ветер подул в нашу сторону и запах стал такой сильный, что пришлось дышать через раз. Нурлан ТОКМУРЗИН отметил, что этот запах незначительный: - Представьте себе, что вы занесли домой канистру с бензином. Запах будет? У людей в гаражах запах гораздо сильнее, чем тот, который идёт отсюда. Существуют специальные санитарные нормы, утвержденные государственными структурами, по которым наличие такой концентрации в атмосфере не оказывает вреда. Сероводород у нас отсутствует, потому что мы покупаем очищенную и подготовленную нефть. Это не нефть с месторождений, а нефть, которая идёт на продажу.