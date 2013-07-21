Фото bfm.ru Фото bfm.ru Король Альберт II отречётся от престола, присягу в качестве его преемника примет наследный принца Филипп. Как сообщает ИТАР-ТАСС, торжество начнётся в 9:00 по местному времени католическим гимном в кафедральном соборе Святого Михаила Архангела и Святой Гудулы. Через полтора часа в королевском дворце Брюсселя состоится подписание отречения, а в полдень пройдёт церемония принятия присяги короля Филиппа. Сразу после этого будет произведён салют из артиллерийских орудий. Новая королевская чета и королевская семья в 13:00 выйдут на балкон дворца приветствовать подданных. Трудовые будни нового монарха начнутся в понедельник 22 июля. РСН