фото с сайта voxpopuli.kz фото с сайта voxpopuli.kz Бывший министр труда и социальной защиты населения Казахстана Серик Абденов будет назначен советником главы АО «Национальная компания "КазМунайГаз". Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе компании. При этом когда именно произойдет назначение, в пресс-службе не уточнили. Напомним, что Серик Абденов был снят с поста министра труда в начале июня. today.kz