фото с сайта medcentr.org фото с сайта medcentr.org Минобразования Казахстана уже пятый год подряд проводит акцию "Дорога в школу", в рамках которой все желающие могут оказать помощь детям из социально-незащищенных семей в подготовке к новому учебному году, сообщает Today.kz со ссылкой на министерство. За 5 лет проведения акции помощь получили около миллиона казахстанских детей из малообеспеченных семей. В общем было собрано 2,5 миллиарда тенге. В прошлом году благодаря помощи государственных органов, крупных компаний и акционерных обществ была оказана помощь 2099 детям данной категории на сумму свыше 23 млн 362 тысяч тенге. Всех желающих помочь детям подготовиться к новому учебному году просят обращаться в областные, г.г. Астаны и Алматы управления образования и по защите прав детей или в Комитет по охране прав детей (8 -7172-74-21-40, 74-25-17, 74-20-49). today.kz