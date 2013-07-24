фото с сайта arhivyxa.ru фото с сайта arhivyxa.ru Глава налогового комитета Ануар Джумадильдаев выступил с инициативой обязать государственных служащих сдавать декларации по доходам исключительно в электронном виде, сообщает primeminister.kz. «Все госслужащие сдают ежегодную декларацию по доходам и имуществу, всего лишь 30% из них сдают в электронном виде. В связи с чем прошу Вас, Серик Ныгметович, поддержать наше предложение об установлении обязанностей для всех государственных служащих представление деклараций исключительно в электронном виде. Это положительно отразится на имидже государственной службы», - сказал Джумадильдаев, выступая сегодня на коллегии Министерства финансов. Премьер-министр поддержал данную инициативу и дал соответствующие поручения. «Я не против, даю поручение изучить каким нормативно-правовым актом это сделать. Если достаточно приказа министра, то принимайте приказом», - распорядился Серик Ахметов. today.kz