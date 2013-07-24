фото с сайта booksite.ru фото с сайта booksite.ru Ущерб от лесных пожаров за шесть месяцев 2013 года составил более 10 млн тенге. Об этом сегодня на еженедельном брифинге в СЦК сообщил мнистр по чрезвычайным ситуациям РК Владимир Божко, передает Today.kz. «За шесть месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 108 лесных пожаров, на площади 1581 гектар. Ущерб составил 10 млн 155 тысяч тенге», - сказал Божко. Кроме того, он сообщил, что за отчетный период зарегистрировано 1052 степных пожара на общей площади 19 тысяч 549 гектаров. По его информации, природные пожары занимают 7% от общего количества пожаров по республике.