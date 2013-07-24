На эти сектора пришлось почти 59% банковских кредитов В то же время на строительство за январь-май 2013 года выдано всего 186,5 миллиардов тенге, что составляет 5,8% от банковских кредитов, выданных в текущем году. В прошлом году на розницу и торговлю банки направили 56,4% кредитов (4 триллиона тенге), на строительство - 7,4% (537,2 миллиарда тенге).Кредиты БВУ, выданные за период январь 2012- май 2013.