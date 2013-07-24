Жительнице Огайо суд США назначил очень необычное наказание за продажу водительских прав. Теперь она обязана в течение 5 лет отмечать Рождество в тюрьме. Как пишет Autonews, осужденная продавала водительские права нелегальным мигрантам, закрывая глаза на отсутствие у них какой-либо регистрации и фальсифицируя записи. Согласно постановлению суда, в ближайшие 5 лет три рождественских дня осужденная 44-летняя женщина по имени Беттина должна проводить в тюрьме. Если она нарушит данное предписание, ей грозит уже серьезное наказание – до 15 лет лишения свободы. kursiv.kz