Фото abscars.kz Фото abscars.kz Итоги продаж новых автомобилей официальными дилерами Казахстана в июне 2013 года составили 14427 ед.(против 8445 ед. в АППГ 2012 г., рост составил 71%), а всего, за первое полугодие 2013-го эта цифра составила 68750 ед. (в прошлом году аналогичного периода – 39980 ед., рост 72%), говорится в обзоре автомобильной отрасли за первое полугодие 2013 года от Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ). Между тем, по сравнению с предыдущим месяцем этого года рост составил 9%. Напомним, в мае этого года уточненная цифра продаж составила 13,3 тыс ед. Доля импорта среди проданных автомобилей за первое полугодие 2013 года составила 79%, доля автомобилей отечественной сборки 21% (54 263 и 14487 единиц, соответственно), по странам-производителям на внутреннем рынке казахстанские сборщики прочно заняли второе место после России, сообщается на портале BNews.kz. «Среди стран-производителей автомобилей доля продаж техники происхождением из РФ практически не изменилась (51,8% и то же в АППГ), японские производители уменьшили свою долю на 4% - теперь это 9% (количественно рост составил 19%), импорт продукции UZ-Daewoo незначительно вырос в долевом отношении 8,6% (в АППГ – 7,3%), но хорошо поднялся в количественном отношении (5919 единиц против 2930 в АППГ, на 102%)», - говорится в обзоре. При этом заметно увеличилась доля Объединенного королевства от 0,8 % в АППГ до 3,2% за 1 полугодие 2013. Корейские производители с аналогичным результатом по доле – 3,1%. Германские производители серьезно отстают от динамики рынка: незначительный рост по количеству привел к потерям доли рынка, и так, в общем небольшой (0,9% в этом полугодии против 1,2% в АППГ). kursiv.kz