Фото yk-news.kz Фото yk-news.kz После новости о возможном увеличении налогов автолюбителей ждет еще одно неприятное известие. Станции техосмотра намерены увеличить цены на свои услуги, передает корреспондент YK-news.kz. По словам президента республиканской ассоциации центров технического осмотра автомототранспортных средств Александра Полонского, к повышению цен вынуждает АО «Национальные информационные технологии». За использование информационной системы этой фирмы руководство требует от станций техосмотра перечислять по 90 тенге с каждой проверенной машины. В противном случае АО грозится отключить эту программу. Тогда владельцев станций ждет штраф, а в дальнейшем — прекращение деятельности. Получается, что за это фирма намерена дополнительно получать около 350 миллионов тенге в год. Отметим, что раньше АО «Национальные информационные технологии» было государственным предприятием. Теперь же оно - частная фирма. Александр Полонский в письменном виде высказал свое несогласие с этой системой министру транспорта и коммуникаций Аскару Жумагалиеву, но ответа пока не получил. Кристина Борисова YK-news.kz