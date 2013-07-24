Фото express-k.kz Фото express-k.kz Массовое заболевание детей гепатитом С выявлено в Национальном центре материнства и детства. Их родители считают, что заражение произошло во время переливания донорской крови. Ситуация усугубляется тем, что маленькие пациенты лечатся от другого страшного заболевания – лейкемии. Врачи призывают дождаться результатов официального расследования эпидемиологов. Сейчас источники и причину заражения расследует СЭС. Матери детей уверены, что все дело в зараженной крови. Роза Кильдебаева, мать 14-летней Таншолпан Тургазиевой, записывала данные всех доноров. Она считает, что, проверив их повторно, можно доказать, что ее дочь заразилась гепатитом С из-за халатности тех, кто отвечает за качество донорской крови. В данном случае ее предоставлял столичный Центр крови. Роза Кильдебаева – мать-одиночка, воспитывает четырех детей в селе Аксуат Восточно-Казахстанской области. Она лежит в больнице вместе со своей дочерью, другие ее дети находятся на попечении у родственников. Розе Кильдебаевой частенько приходится покупать дорогостоящие препараты самостоятельно, несмотря на то, что лечение лейкемии подпадает под государственную квоту. – Физрастворы зарубежного производства вызывают у моей дочери реакцию, но других нет, – говорит женщина. – Мне приходится покупать отечественные физрастворы на собственные средства. Но самый страшный день был, когда Таншолпан и другие пациенты на три дня остались без препарата для химиотерапии, – без так называемой лимбальной пункции. Одна ампула такого лекарства стоит 5,6 тысячи тенге. А ведь химиотерапию нужно получать регулярно. Нельзя срывать график приема лекарств даже на час. Председатель правления Национального центра материнства и детства Тамара Вощенкова объяснила, что это были форс-мажорные обстоятельства, когда этот препарат исчез по всей стране. – У нас в стране он не производится, – объяснила Тамара Вощенкова. – К сожалению, родственникам приходилось заказывать его за границей самостоятельно. Все эти расходы мы потом им возместили. Тамара Вощенкова уверяет, что сейчас все пациенты отделения онкогематологии получают необходимое лечение. Препараты поставляются в срок и бесплатно. Однако в этот список не входят лекарства по так называемым немецким протоколам, на применении которых часто настаивают родственники больных. Что касается массового заболевания гепатитом С, то Тамара Вощенкова призывает не делать поспешных выводов, а дождаться результатов расследования СЭС. – Иногда бывает, что вирус гепатита С дремлет у носителя и просыпается, когда организм человека ослаблен, – говорит Тамара Вощенкова. – Случаи, когда параллельно с лейкемией обнаруживается гепатит С, встречаются очень часто. Иногда гепатит С пропадает в процессе лечения лейкемии. Сейчас наша главная задача – справиться с лейкемией. Шанс вылечить детей есть. Рустем ОМАРОВ, Фото Бекена Нуржанова, Астана express-k.kz