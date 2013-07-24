Испанцы самый пессимистичный народ ЕС
Фото: Susana Vera / Reuters 99 процентов испанцев считают состояние экономики своей страны неудовлетворительным или плохим. Об этом говорится в опубликованном 23 июля исследовании европейских статистиков Eurobarometer, которое проходило с 10 по 26 мая по всему ЕС. Столь высокий уровень недовольных вывел Испанию в европейские лидеры по недовольству положением в экономической области. Ближайшими соседями испанцев по пессимизму стали греки и киприоты. 98 процентов граждан этих государств недовольны состоянием своих экономик. Крупнейшая по объему ВВП страна ЕС — Германия — оказалась в противоположном лагере: 77 процентов немцев считают, что с экономикой ФРГ все в порядке. Наиболее благополучной страной с точки зрения восприятия экономических реалий исследователи назвали Швецию, там 80 процентов граждан заявили, что с экономикой их государства все хорошо. Евростатистики также выявили, что граждане Испании видят основную проблему в стране в безработице — подобный вывод поддержали 79 процентов опрошенных. Для сравнения, в среднем лишь 51 процентов граждан государств ЕС считают отсутствие рабочих мест главной государственной проблемой. Пессимизм испанцев распространяется и на будущее — 46 процентов граждан страны не ждут улучшения местной экономики в ближайшие 12 месяцев. 62 процента полагают, что ситуация в экономике еще не достигла своего дна и будет лишь ухудшаться. Опрос Eurobarometer показал и значительный уровень скептицизма испанцев по отношению к властным институтам. 91 процент граждан страны не доверяют исполнительной власти, а парламенту — 89 процентов. Разочарование испанцев в связи с экономическим положением и перспективами на будущее связан с длительной рецессией. Reuters со ссылкой на главу Центрального банка Испании сообщает, что во втором квартале 2013 года ВВП страны сократился на 1,8 процента в годовом измерении. При этом уровень безработицы в первом квартале 2013 года в стране достигал 27 процентов. В 2012 году Мадрид был вынужден обратиться в Брюссель за 42 миллиардами евро для помощи финансовой системе. lenta.ru