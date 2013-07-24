В Атырау обсуждают проблемы реки Урал

В нефтяной столице продолжается заседание казахстанско-российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня в областном акимате членами комиссии был рассмотрен целый ряд вопросов, среди которых основные - обмеление реки Урал и ее использование без ущерба для окружающей среды. - За последние двадцать лет объемы притока воды в реку сократились более чем вдвое. Если в начале века средний годовой объем составлял более 12-ти кубических километров, то год прошлый показал цифру в пять кубокилометров. Это критическая точка, после которой на Урале произойдут необратимые последствия, - рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД» заместитель руководителя федерального агентства водных ресурсов РФ Игорь НИТКИН. В итоге до конца текущего года стороны договорились о подписании двустороннего соглашения о совместном поиске решений проблемы обмеления реки Урал. До этого времени членам комиссии предстоит обсудить ряд вопросов, среди которых - высадка лесов на берегах реки Урал, которые в настоящее время из-за обмеления водоема также высыхают, изменение режима гидрогеологии, а также улучшение качества регулирования объема воды в реке. Напомним, что в настоящее время водные ресурсы Урала используют 70 городов и населенных пунктов России и Казахстана с общим количеством населения в 4,5 миллиона человек.