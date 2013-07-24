В Атырау женщина присвоила детские пособия, выданные по ошибке

Пять лет Лариса ЖУЛИКОВА не могла возместить государству месячное пособие по уходу за ребенком, которые по ошибке были начислены областным ГЦВП после гибели ее 3 месячного сына, - сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" Лариса ЖУЛИКОВА предстала перед городским судом по административным делам за присвоение 7 тысяч тенге, которые перечислили ей по ошибке за очередной месяц. В итоге постановлением суда было решено взыскать с молодой женщины те же 7 000 тенге и наложить штраф в размере 2 МРП. Хотя ранее сотрудники прокуратуры ходатайствовали на выплате женщиной штрафа в размере 10 МРП. Отметим, что девушка родила второго ребенка в августе 2008 года, однако, уже в декабре того же года молодая мама потеряла своего 3-месячного сына. В настоящее время она является безработной, ранее не судима. По слова женщины, деньги она потратила на продукты питания и на оплату коммунальных услуг. К слову, в этой истории интересна сама причина смерти ребенка, так как в своей трагедии молодая мать винит детское питание, которым с рождения питался малыш и в итоге отравился. От судебно-медицинской экспертизы мать отказалась, так как не захотела, что бы крохотное тело младенца "исполосовали" врачи. Всего же с начала года к административной ответственности судоисполнителями были привлечены 786 должников, из них 620 были оштрафованы, по 152 делам наложен арест. - Кроме того, за полгода 37 материалов по должникам были направлены в ДВД для возбуждения уголовного дела. За отчетный период судебными исполнителями были выполнены 17 896 исполнительных листов, взыскано более 21 миллиона тенге штрафов, - сообщила пресс-секретарь департамента по исполнению судебных актов по Атырауской области Куралай КУАТОВА.