Пять лет Лариса ЖУЛИКОВА не могла возместить государству месячное пособие по уходу за ребенком, которые по ошибке были начислены областным ГЦВП после гибели ее 3 месячного сына, - сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" Лариса ЖУЛИКОВА предстала перед городским судом по административным делам за присвоение 7 тысяч тенге, которые перечислили ей по ошибке за очередной месяц. В итоге постановлением суда было решено взыскать с молодой женщины те же 7 000 тенге и наложить штраф в размере 2 МРП. Хотя ранее сотрудники прокуратуры ходатайствовали на выплате женщиной штрафа в размере 10 МРП. Отметим, что девушка родила второго ребенка в августе 2008 года, однако, уже в декабре того же года молодая мама потеряла своего 3-месячного сына. В настоящее время она является безработной, ранее не судима. По слова женщины, деньги она потратила на продукты питания и на оплату коммунальных услуг. К слову, в этой истории интересна сама причина смерти ребенка, так как в своей трагедии молодая мать винит детское питание, которым с рождения питался малыш и в итоге отравился. От судебно-медицинской экспертизы мать отказалась, так как не захотела, что бы крохотное тело младенца "исполосовали" врачи. Всего же с начала года к административной ответственности судоисполнителями были привлечены 786 должников, из них 620 были оштрафованы, по 152 делам наложен арест. - Кроме того, за полгода 37 материалов по должникам были направлены в ДВД для возбуждения уголовного дела. За отчетный период судебными исполнителями были выполнены 17 896 исполнительных листов, взыскано более 21 миллиона тенге штрафов, - сообщила пресс-секретарь департамента по исполнению судебных актов по Атырауской области Куралай КУАТОВА.