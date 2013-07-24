фото с сайта businessinsider.com фото с сайта businessinsider.com Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительную телеграмму королевской семье Великобритании в связи с рождением наследного принца, сообщает Today.kz, со ссылкой на официальный сайт президента. В телеграмме президент от себя лично и от народа Казахстана поздравил королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с рождением правнука - первенца принца Кембриджского и герцогини Кембриджской. «Совпадение такого долгожданного радостного события с 60-летним юбилеем восшествия на престол королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II обладает особым символическим значением», - отмечается телеграмме. Глава государства пожелал королеве и всей королевской семье крепкого здоровья и долгих лет жизни, а дружественному британскому народу - мира и благополучия. today.kz