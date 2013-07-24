фото с сайта rus.azattyq.org фото с сайта rus.azattyq.org В казахстанском Министерстве иностранных дел заявили, что "дело Шалабаевой" не вызовет ухудшения отношений между Италией и Казахстаном, сообщает Today.kz со ссылкой на МИД РК. На официальном сайте МИДа опубликованы ответы на вопросы итальянской газеты "Corriere Della Sera", в которых журналисты интересовались позицией Казахстана в "деле Шалабаевой" и тем, как повлияет эта ситуация на сложившиеся отноения между странами. "Республика Казахстан не считает депортацию своего гражданина, который нарушил паспортно-визовый режим иностранного государства, и последующую ее отмену основанием для ухудшения двусторонних отношений. Это лишь маленький эпизод в большой палитре динамичных двусторонних отношений, и мы уверены, что сумеем его безболезненно преодолеть", - говорится в сообщении министерства. В МИДе заверили, что Казахстан, как и ранее, выступает за динамичную интеграцию и сближение государств во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Напомним, 31 мая из Италии были депортированы жена и дочь опального банкира Мухтара Аблязова, которого обвиняют в финансовых нарушениях на общую сумму в 6 миллиардов тенге. "Дело Шалабаевой", как его окрестили в прессе, вызвало волну скандалов в Италии, оно вызвало отставку руководителя аппарата министра внутренних дел Италии префекта Джузеппе Прокаччини, поставило под удар работу действующего правительства, а недавно глава Министерства иностранных дел Италии заявила, что присутствие в стране посла Казахстана Адриана Елемесова более не является полезным.