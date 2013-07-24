фото с сайта yk-news.kz фото с сайта yk-news.kz В Комитете контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан признали, что врачи алматинской больницы совершили врачебную ошибку, в результате которой женщина погибла у ворот медучреждения, сообщает Today.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК. По факту смерти женщины без определенного места жительства у ворот Центральной городской клинической больницы Комитетом контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК была создана специальная комиссия с привлечением независимых медицинских экспертов. "По результатам проверки выяснено, что женщина была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение клиники вечером 14 июля 2013 года. У больной в гнойной ране правой подмышечной области имелись черви. В приемном покое дежурным хирургом диагностирован рак правой молочной железы, и после обработки гнойной раны женщине было рекомендовано обратиться в городской онкологический диспансер. Дежурным хирургом приемного покоя недооценена тяжесть состояния больной, которая нуждалась в госпитализации в отделение гнойной хирургии ЦГКБ", - сообщили в пресс-службе. Для выяснения причин смерти Центром судебной медицины проводится соответствующая экспертиза, результаты которой будут переданы в прокуратуру и департамент внутренних дел по городу Алматы для правовой оценки.