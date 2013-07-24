фото с сайта news.gazeta.kz фото с сайта news.gazeta.kz Премьер-министр Казахстана Серик Ахметов посетил строящийся научно-инновационный комплекс "Национальный центр биотехнологии", сообщает primeminister.kz. О ходе строительства его проинформировали министр образования и науки Б.Жумагулов и генеральный директор центра К.Момыналиев. "Это уникальный научный комплекс, в котором будут работать лучшие ученые страны. Необходимо создать хорошие условия для их работы и проживания, поэтому нужно осуществлять жесткий контроль за качеством строительства данного объекта", - сказал премьер-министр. Комплекс состоит из пяти отдельных зданий, общей площадью 29,4 тысяч кв. м. В том числе административный и лабораторный блоки, виварий, энергоблок, а также общежитие для сотрудников. По итогам посещения премьер-министр дал ряд поручений руководителям заинтересованных госорганов. today.kz