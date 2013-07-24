В Атырау выбрали самую дружную семью

Победителями общереспубликанского конкурса «Разные - Равные» в номинации «Самая дружная семья» стал вокальный дуэт братьев Шамбузовых, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня в ДК им. Курмангазы прошел первый отборочный тур республиканского конкурса среди людей с ограниченными возможностями. За звание самой дружной семьи региона боролись представители всех семи районов Атырауской области. В итоге победителями первого тура стали инвалиды по зрению, братья Рафаэль и Рустам ШАМБУЗОВЫ из с. Ганюшкино Курмангазинского района. Ребятам достался сертификат на 200 000 тенге, которые победители планируют потратить на подготовку к самому главному конкурсу. - Наша задача - создать все условия, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно, чтобы они стали полноценными членами нашего общества. Именно с этой целью и проводятся подобные конкурсы, и областной акимат готов поддержать все идеи и начинания в этом направлении, - рассказал корреспонденту портала «Мой Город» заместитель акима Атырауской области Шынгыс МУКАН. Отметим, что конкурс организован при поддержке областного акимата, общественного объединения «Мүгедек Әлемі», а также областного филиала Ассамблеи народа Казахстана. Всего же участникам предстоит преодолеть 9 отборочных туров и сразиться за звание лучших в заключительном республиканском конкурсе, который пройдет в Астане.