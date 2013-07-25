По данным казахстанских страховщиков, женщины становятся причиной 55% аварий. Средняя сумма выплат по ДТП, которые произошли по вине женщин, составила 129 143 тенге, а в случае мужчин — 121 334. По мнению специалистов страховой компании «Kompetenz», которая проводила исследование, такой небольшой разрыв демонстрирует, что навыки вождения у казахстанских женщин практически на том же уровне, что и у мужчин. Также в компании отметили, что женщины чаще попадают в мелкие ДТП. Основной возраст нарушительниц составляет 25-35 лет, а причины — несоблюдение дистанции между транспортными средствами, выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда перекрестков. auto.mail.ru