Фото auto.lafa.kz
Теперь, чтобы получить сертификат соответствия, владельцы прибывших в страну автомобилей вынуждены платить дополнительные 200 долларов.
В нашу редакцию обратились двое автолюбителей, столкнувшиеся с проблемами ввоза своих машин в страну. По их мнению, они вынуждены платить лишние деньги за обычную процедуру проверки. В Auto.lafa.kz решили разобраться в ситуации.
Дело в том, что два дня назад (22.07.2013 года) в «Центре таможенного оформления Алматы» была отменена «опция» сопровождения автомобилей не прошедших таможенную очистку, из СВХ до лаборатории сертификации.
По словам представителей таможенного поста Алматы, сопровождение велось в течение последних трех недель в виду отсутствия у центров сертификации выездных лабораторий. Теперь же, в городе «появилась» подобная передвижная станция и у таможенных органов нет более причин продолжать свою инициативу.
ОПС ТОО «НИЦ «Алматы-Стандарт» заявляет, что обладает неким мобильным оборудованием, позволяющим выезжать на склады временного хранения для проведения экспертизы автотранспорта, с последующей выдачей сертификата. Правда, стоимость услуги за такой вызов далеко не малая – 200 долларов. На вопросы корреспондента сотрудники компании дали уклончивые ответы. По их словам, они просто вывозят свое рабочее оборудование, но предназначено ли оно к транспортировке, которая может сказаться на точности результатов проверки, не уточнили.
Согласно списку субъектов аккредитации, который находится на сайте Национального центра аккредитации в Алматы работают всего три аккредитованных центра, которые занимаются сертификацией легковых автомобилей. Помимо «Алматы-Стандарт» это: ОПС ТОО «Казэкспоаудит» и ОПС ТОО «Фирма «Mercur Sertiko». После разговора с руководителями двух последних компаний выяснилось, что проверка соответствия не только не может быть выездной, но и более того незаконна. Как оказалось, кроме экологических норм двигателя и прочих параметров (а их всего 15), у автомашины необходимо проверить тормоза, что возможно только на специальном стенде, который не подлежит перевозке.
Так же «сертификатчики» посетовали на таможенные органы. По их мнению, раньше все было куда проще. Автомобилисты подавали заявления на декларацию, проходили таможенный пост, привозили машины на проверку и спокойно получали сертификаты. Сейчас же, подобная практика прекращена, и таможня отказывается принимать заявления.
Таможенные органы объяснили это решение тем, что на сегодня в Казахстане вступил в силу 21 технический регламент таможенного союза, в рамках которых, заявлены свои перечни документов, подтверждающих соответствие транспорта новым нормам и среди них нет заявления на декларацию.
От комитета технического регулирования и метрологии комментариев получить не удалось, так как алматинские телефоны были заняты, в Астане пришлось обзвонить пять телефонных номеров, чтобы выйти на отдел, который когда-то отвечал за внедрение этих требований. Естественно на сегодня они не владеют полной информацией по ситуации.
Получается так, что в принципе никто ни в чем не виноват. Каждая сторона стоит на своем и не видит причин уступать. Таможня и центры сертификации подотчетны разным ведомствам, и никак не влияют друг на друга. Казахстанцы, которые самостоятельно хотят растаможить свои автомобили, вынуждены заплатить 200 долларов вместо 5000 тенге за получение сертификата соответствия. Иного выхода из СВХ у них нет. Однако возникает вопрос, действительно ли проверка машин проходит в соответствии с техническим регламентом или это просто театральное действие за счет граждан?
