В «Союзе дорожников» предлагают восстановить дорожный фонд, который будет пополняться за счет тех, кто ездит по дорогам страны. Согласно предложению общественников, в этом внебюджетном фонде будут аккумулироваться средства от пользователей автомобильных дорог РК, включая акцизы на горюче-смазочные материалы, шины, экологические сборы и прочее. Так же, туда будет включен и налог на транспорт, который, в последствие, можно будет снизить для некоторых машин. Полученные деньги, по задумке представителей фонда, будут идти на строительство и эксплуатацию дорог Казахстана. Подобный фонд уже существовал в Казахстане, но был ликвидирован в 1998 году. В планах общественного фонда взимать c АЗС около 5 тенге с реализации бензина. Учитывая количество автотранспорта в РК, в итоге должна получиться хорошая сумма. «Дорожники» считают, что достигнутое подобным образом регулярное финансирование позволит в дальнейшем отказаться от создания платных дорог. За сохранность денежных средств будут отвечать налоговые органы. Однако общественники не уточняют, чем, в таком случае, будет заниматься уже созданный АО «КазАвтоЖол» - национальный оператор по управлению республиканскими автомобильными дорогами. На сегодняшний день дорожные фонды, управляемые уполномоченными государственными органами, существуют в таких странах, как Россия, Германия, США и др. В отдельных странах существуют и частные дорожные фонды, направляющие инвестиции на строительство платных дорог.