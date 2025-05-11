Владельцам аттракционов выдали уведомления о необходимости официальной регистрации.

Как сообщили в управлении энергетики и ЖКХ области, они провели мониторинг состояния аттракционов, расположенных в городском парке культуры и отдыха. Владельцам аттракционов выдали уведомления о необходимости официальной регистрации.

Напомним, что этом году из городского бюджета планируют выделить деньги на ремонт моста через реку Чаган, который находится в парке культуры и отдыха. Этот парк — один из самых старых в Казахстане. Он расположен на берегу реки Чаган. Два берега соединяет мост, построенный в 2011–2014 годах. На левом берегу есть велодорожки, спортивные площадки и тренажёры.