Организация обещала людям доход от 12 до 690 долларов в день.

В Актюбинской области разоблачили финансовую пирамиду, которая скрывалась под видом инвестиционного проекта «Harmony Rider Technology» (HRT). Об этом сообщили в областной прокуратуре. Выяснилось, что организация называла себя американской компанией, якобы предоставляющей в аренду электросамокаты. Она обещала людям доход от 12 до 690 долларов в день и давала бонусы в криптовалюте за привлечение новых участников. На деле выплаты шли за счёт новых вложений, что типично для финансовых пирамид.

В результате обмана пострадали более 100 человек. Общий ущерб — 197 миллионов тенге. Деньги переводились сначала на криптокошельки, а потом — на личные счета. В рамках расследования арестовано имущество на сумму более 70 миллионов тенге. Дело направлено в суд. В ведомстве напомнили, что нужно быть осторожными и не вкладывать свои деньги в сомнительные предприятия и проверять компании через телеграм-бот «Baiqa, piramida!».