11 мая в Казахстане отмечается День матери. В связи с этим Глава государства Касым-Жомарт Токаев поделился воспоминаниями о своей матери – Турар Шабарбаевой.

По словам Президента, его семья, в которой было четверо детей, жила скромно. Мама долгое время по определенным причинам не работала – она занималась домашним хозяйством. Единственным кормильцем был отец. Помимо зарплаты, он время от времени получал гонорары за статьи и книги. В такие дни в доме царила настоящая радость.

— Несмотря на желание иметь украшения или нарядную одежду, его мать всегда ставила интересы детей и семьи выше собственных желаний. Даже когда появлялась возможность приобрести что-то ценное, она делала выбор в пользу внуков, — написал он на своей странице в Instagram.

Токаев также вспомнил, как именно слова матери помогли ему принять судьбоносное решение – вернуться в Казахстан в начале 1990 годов.

— Никогда не забуду, как в переломный момент моей жизни, совпавший с распадом Советского Союза, она поддержала меня. В те напряженные дни нужно было решить: остаться в Москве и продолжить работу в министерстве иностранных дел России или вернуться домой. Тогда мама сказала: «Если бы отец был жив, он бы сразу сказал тебе служить Казахстану». Эти слова прозвучали как приказ, — рассказал он.

Глава государства вспоминает, как его мама была скромна и справедлива.

— Мама, конечно, знала, что некоторые чиновники внезапно разбогатели, но она не уставала повторять, что такая жизнь недолговечна и ни к чему хорошему не приведет. Она сама вела скромную жизнь, до конца своих дней ограничивая себя во многом. Часто наставляла меня: «Веди себя чисто, не поддавайся соблазнам, чтобы не было стыдно перед людьми», — написал он.

Как подчеркнул Токаев, именно взгляды матери во многом сформировали его мировоззрение.