Совет деловых женщин ЗКО при поддержке Управления предпринимательства организовал двухдневную ярмарку-продажу национальных изделий. Корпе, подушки, головные уборы, войлочные тапочки и другие ручные изделия в изобилии представлены в помещении нового рынка на депо.

По словам председателя СДЖ ЗКО Ляны Турсыновой, такие ярмарки стали традиционными в нашей области и проводятся они с целью возрождения ремесленного творчества великой степи и богатства древних традиций.

– Мы планируем и впредь работать в такой динамичной коллаборации. Это не просто мероприятие бизнеса, в этом есть огромная миссия продолжения развития и расширения национальных традиций. Кроме мастериц, в нашем мероприятии участвуют и дети – налицо преемственность поколений. Девочки не просто перенимают искусство, но еще вводят какие-то свои новшества, необычные элементы. Их изделия передадут в детские садики, – сказала Ляна Турсынова.

В фестивале творчества впервые участвуют учителя трудового обучения школ города и области и их ученицы. Профессиональное жюри будет выбирать среди двадцати школьниц у кого лучшие изделия. Победителям будет вручен денежный приз по семи номинациям: «Эксклюзивный мастер», «Золотые руки», «Лучшая рукодельница» и другие.

Учительница трудового обучения Самал Баймурзина в школе-лицей №41 работает шесть лет. Ее воспитанницы готовят мягкие изделия – стульчики для малышей. Также девочки шьют тюбетейки, корпе и подушки. Юные мастерицы Нураим Есполсын и Айша Дуйшын победительницы республиканского конкурса среди школьников.

Воспитательница детского сада «Айгулек» из п. Мерей Таскалинского района Данагуль Джанаева 11 лет шьет казахские изделия. Любовь к шитью передалась от бабушки: у них женщины обшивают всех членов семьи. В красивой национальной одежде не стыдно выйти на улицу и сходить в гости. А Миргуль Мендыханкызы из Большого Чагана района Байтерек научилась шить у папы Мендыхана, который занимался рукоделием. Она 25 лет работает учительницей художественного труда и обучает девочек народным традициям. На ярмарку женщины пришли в одинаковых костюмах, сшитых своими руками и необычных головных уборах «касаба», придуманных по своей технологии.

Пенсионерка из села Мичурино Кунслу Ихсанова всю жизнь проработала отделочницей на стройке, но шить не переставала никогда. К ней часто обращаются молодые швеи и она советует им, как красиво создать то или другое изделие, как правильно подобрать цвет. В прошлом году она участвовала в создании лоскутного одеяла, которое сшили более 450 рукодельниц, и их полотно как самое большое в мире попало в книгу рекордов Гиннеса.

Национальные изделия сохраняют идеологический настрой, национальный колорит, культуру, историю и традиции. В современном мире ремесло становится модным и востребованным. Это уже третья по счету ярмарка, проводимая СДЖ, но первая в республиканском масштабе – приглашены мастера из Мангыстау, Актау, Атырау и Актобе, всего более 100 участников.

На ярмарке был единственный представитель мужского пола мастер-дизайнер Архат Панас из Актобе. С детства он увлекался рисованием, но после это увлечение переросло в дело его жизни. Сегодня у него своя швейная мастерская и он занимается шитьем корпе, круглых подушек и национальной одежды.

Приехали мастера и из Атырау, которые привезли свои изделия, пользующиеся у себя на родине большой популярностью. Нургуль Мараткызы основательница сети магазинов в Атырау и Мангыстау. Дамские сумки, сумки-шоперы, тюбетейки, камзолы, жилетки, платья и другие изделия из льна, велюра украшены вышитым верблюдом, ведь он считался у казахов в древние времена ценным домашним животным. И поэтому символом на своих изделиях мастерица избрала именно золотого верблюда.

– Такие мероприятия показывают, в том числе, и механизм поддержки бизнеса. Здесь мы увидели некоторых участников ярмарки с районов, которые получили государственные гранты в размере 5 млн. тенге. Механизм работает, и мы непосредственно помогаем развивать именно малый и средний бизнес в районах. Если ранее был упор на город, то теперь комиссия не менее 50% определяет именно представителей с районов для получения грантов. Этим самым создаются новые рабочие места, платятся налоги и открываются новые производства, – отметил руководитель управления предпринимательства Нуржан Утепбаев.

В ходе мероприятия участники ярмарки смогли обменяться опытом, поучаствовали в семинарах и мастер-классах. Так, мастер Нургуль Сисенова провела мастер-класс на сделанном своими руками специальном ткацком станке по изготовлению украшения для юрты – терме бау.

Глава региона Нариман Турегалиев посетил ярмарку-фестиваль и высоко оценил мастерство западноказахстанских ремесленников. Такие ярмарки необходимы, считает аким области.

Оксана Каткова, фото автора