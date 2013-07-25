Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Государство выделило $130 тыс. на выведение сорта растения с высоким содержанием каучука в корнях. Уже весной 2014 года в Узунагашском районе Алматинской области планируется сбор первого урожая. Первой задачей проекта ставится выведение местного сорта растения и получение семян за два года. На этот этап проекта из государственного бюджета было выделено 20 млн. тенге Семь лет назад голландские ученые вывезли к себе растения казахстанского кок сагыза и начали культивировать его у себя. Поэтому самые качественные семена принадлежат Голландии. За эти годы им удалось вывести сорт, который содержит в своих корнях до 27% каучука. В то время как американские ученные в своих исследованиях достигли лишь 14% каучука. Теперь Казахстану приходится покупать семена кок сагыза в Нидерландах, так как они считаются их интеллектуальной собственностью. По словам руководителя проекта Камилы Магзиевой, благодаря этому сорту с одного гектара можно будет собрать 700 кг сырья, что в пересчете на шины равняется 800 штукам. Также жмых кок сагыза можно будет использовать как сырье для биотоплива. Кок сагыз используют в своих разработках каучука для шинной промышленности несколько компаний ЕС, в том числе немецкая Continental. В то время как голландская Vredestein уже объявила, что изготовила экспериментальные «одуванчиковые» шины без использования каучука из гевеи бразильской. auto.lafa.kz