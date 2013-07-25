Фото dni.ru Фото dni.ru Герцог и герцогиня Кембриджские назвали своего сына, новорожденного британского наследника, Джорджем Александром Луи, сообщает в среду BBC со ссылкой на сообщение Кенсингтонского дворца. Как сообщает BBC, британский наследник, являющийся третьим в очереди на престол, будет именоваться Его Королевское Высочество Принц Джордж Кембриджский. Именно имя Джордж букмекеры называли наиболее вероятным именем для королевского наследника. Герцогиня Кембриджская родила мальчика в понедельник. Роды прошли в лондонской больнице Святой Марии. Именно в этой больнице леди Диана родила принца Уильяма и его брата принца Гарри. Во вторник их выписали из больницы. В настоящее время герцог и герцогиня Кембриджские находятся в семейном доме герцогини в графстве Беркшир. Перед этим они провели ночь в Кенсингтонском дворце. Принц Уильям и его супруга Кейт женаты с 2011 года, они впервые стали родителями. О беременности герцогини Кембриджской стало известно в декабре 2012 года, когда она была госпитализирована с сильным токсикозом. Forbes.ru