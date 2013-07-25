Фото inosmi.ru Фото inosmi.ru Как минимум еще 126 человек получили ранения Число жертв железнодорожной катастрофы в испанской Галисии составляет как минимум 60 человек, еще 126 получили ранения, пишет El Mundo. При этом издание отмечает, что 15 тел пока остаются неопознанными. Ранее сообщалось, что число жертв крушения поезда на северо-западе Испании составляет 35 человек. Пострадали еще не менее двухсот человек. При этом очевидцы утверждают, что аварии предшествовал взрыв. Авария произошла вечером в среду 24 июля неподалеку от административного центра автономного сообщества Галисия города Сантьяго-де-Компостелла. Железная дорога, где произошло крушение, соединяет Мадрид и Ферроль. По данным издания El Pais, поезд, предположительно, не вписался в крутой поворот. В результате этого перевернулись все вагоны, а предпоследний и вовсе был полностью разрушен. В момент аварии в поезде находилось порядка 240 пассажиров. Сейчас на месте крушения работают сотрудники экстренных служб. Движение поездов на этом участке железной дороги приостановлено. Премьер-министр Испании Мариано Рахой планирует посетить место крушения поезда утром в четверг 25 июля. Кроме того сообщается, что премьер-министр выразил соболезнования всем пострадавшим в железнодорожной катастрофе в Галисии и членам их семей. bfm.ru