Фото aze.az Фото aze.az Бывший президент США Джордж Буш-старший обрил голову, чтобы таким образом поддержать сына одного из своих охранников, болеющего раком, пишет Time. Издание сообщает, что речь идет о двухлетнем Патрике, сыне сотрудника подразделения Секретной службы США, отвечающего за безопасность семейства Бушей. Патрик болен лейкимией и сейчас проходит курс химиотерапии, от которого ребенок полностью облысел. Подобным же образом ребенка решили поддержать еще почти 30 агентов подразделения. Кроме того инициативная группа запустила сайт для сбора средств на лечение Патрика. В семье Бушей тоже сталкивались с лейкемией, так почти 60 лет назад от рака крови в четыре года скончалась первая дочь Буша-старшего. В феврале этого года хакер взломал электронную почту бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Киберпреступнику удалось получить доступ к личной переписке и фотографиям экс-президента, а также к адресам и данным членов семьи Буша. bfm.ru