Фото bruneta.ru Фото bruneta.ru Согласно резолюции, день туалета будет отмечаться ежегодно 19 ноября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, учреждающую Всемирный день туалета, пишет AFP со ссылкой на заместителя генерального секретаря ООН Яна Элиассона. Для празднования даты выбрано 19 ноября. «Каждый третий человек не имеет элементарного туалета», – заявил Ян Элиассон. Он также отметил, что почти две тысячи детей умирают каждый день от кишечных инфекций, причиной которых становятся плохая санитарная ситуация. «Недостаток санитарии и водоснабжения приносит экономические потери на 260 миллиардов долларов ежегодно», – добавил заместитель генерального секретаря ООН. С инициативой учредить день туалета выступил Сингапур. Так, временный поверенный в дела этой страны при ООН Марк Нэо выразил надежду на то, что эта инициатива «будет поддержана на местном, национальном, государственном и международном уровнях всеми заинтересованными сторонами в соответствии с их приоритетами, нуждами и специфическими обстоятельствами». Кроме того Нэо напомнил, что сингапурский предприниматель Джек Сим, известный под прозвищем «Мистер Туалет», основал в 2001 году Всемирную туалетную организацию, в которую входят уже 534 участника из 86 стран мира. В середине мая Генеральная ассамблея ООН осудила действия вооруженных сил президента Сирии Башара Асада и выступила в поддержку сирийской оппозиции, приняв спорную резолюцию, против которой выступили 12 стран, в том числе Россия. Хотя документ не имеет никакой юридической силы и ни к чему не обязывает, однако резолюции Генассамблеи, в которой представлены 193 нации, имеют существенный политический вес. Резолюцию поддержали 107 государств, 12 высказались против, 59 воздержались. Документ получил значительно меньшую поддержку, чем аналогичный, который был принят в августе прошлого года. Тогда документ также осуждал действия сирийского правящего режима, и его поддержали 133 государства, 12 были против, а 31 страна воздержалась. bfm.ru