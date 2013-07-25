Иллюстративное фото с сайта www.newsland.com Иллюстративное фото с сайта www.newsland.com К пяти годам ограничения свободы приговорил суд учителя физкультуры средней школы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным следствия, учитель физкультуры средней школы требовал с приезжего по 40 тысяч тенге в месяц за возможность спокойного существования в райцентре Шалкар. Следствие утверждает, что он действовал не один, а с другом. Если иногородний откажется платить мзду, педагог с приятелем обещали с ним расправиться. Районный суд Шалкара приговорил учителя за вымогательство к ограничению свободы на 5 лет, а его друга к лишению свободы на этот же срок. Осужденные не согласны с приговором и готовят документы в областной суд на пересмотр дела. Из неофициальных источников известно, что педагог не только преподавал физкультуру, но и одно время работал завучем в средней школе №2 райцентра Шалкар.