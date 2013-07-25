Иллюстративное фото с сайта www.moskva.all.biz Иллюстративное фото с сайта www.moskva.all.biz Об этом рассказали в областном управлении спорта и туризма, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Атырауская спортсменка Сабина АНДИРОВА завоевала «серебро» на открытом чемпионате Великобритании по таэквондо. Стоит отметить, что АНДИРОВА представляла весь Казахстан, так как была единственной спортсменкой от нашей страны на этих соревнованиях. Выступала таэквондистка в весе до 57 кг. Она одержала две победы и дошла до финала, в котором, к сожалению, уступила по очкам представительнице Испании. 16-й Открытый чемпионат Великобритании по таэквондо, являющийся турниром категории «А», проходил в пригороде Лондона Кроули.