Иллюстративное фото с сайта www.globalist.org.ua В специализированном суде по уголовным делам начались прения сторон по делу о покушении на убийство и хулиганство в отношении Виталия ЛИТВИНЕНКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Прокурор запросил 12 лет лишения свободы за покушение на убийство и хулиганство одному подсудимому, второму - 6 лет колонии. Прения прошли вчера в специализированном суде по уголовным делам. Потерпевший - Виталий Литвиненко, ученик актюбинских боксеров Андрея ЕСЬКИНА и Александра МОРОЗОВА. На суде стало известно, что на него напали пять человек, когда он покупал напитки в ночь на 16 декабря 2012 года в магазине «Гаухар» по улице Пожарского. Куртку 22-летнего боксера истыкали ножом, заточкой, а потом ударили в челюсть катетом. Подруга боксера пыталась разнять дерущихся, но получила удар в голову. Успокоились напавшие только тогда, когда в груди Виталия сломался нож. Несмотря на острую кровопотерю, боксер выжил, выследил нападавших и сдал их в руки полиции. До суда дошли только двое из пятерых. Приговор по этому делу огласят в конце месяца.