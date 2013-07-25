Фото lenta.ru Фото lenta.ru Американский телеканал CNN по ошибке поставил в сюжете про рождение первенца у Кейт Миддлтон и принца Уильяма сообщение про погибшего ребенка. На это обратил, в частности, внимание колумнист The Washington Post Джозеф Керл (Joseph Curl), опубликовавший стопкадр из новостного выпуска канала. В кадре видны два титра. Верхний сообщает, что «Герцогиня Кэтрин родила сына», а нижний говорит: «Объявлено, что ребенок умер на месте». Нижняя строка, по всей видимости, относилась к другому новостному сюжету, а сотрудники CNN не отследили, что она попала в репортаж про рождение принца Кембриджского. Публикуя этот кадр, Джозеф Керл написал: «CNN отлично поработал, освещая рождение королевского ребенка, но все запомнят только плохо наложенный титр». Другой пользователь заметил, что «чтобы навести панику на весь мир, требуется всего лишь один стажер-проказник с клавиатурой». Герцогиня Кембриджская родила мальчика вечером в понедельник, 22 июля. 23 июля принц Уильям уже забрал жену и ребенка из больницы Святой Марии, где принимали роды. Имя мальчика, получившего титул принца Кембриджского, пока не известно. За рождением ребенка в британской королевской семье следили все крупнейшие мировые СМИ, многие корреспонденты по несколько дней дежурили у больницы Святой Марии, ожидая прибытия туда Кейт Миддлтон. lenta.ru