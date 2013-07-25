фото с сайта islamnews.ru фото с сайта islamnews.ru Органами прокуратуры республики Алтай организована проверка по факту отправления группы школьников Кош-Агачского района в духовно-оздоровительные мусульманские лагеря Казахстана, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Алтай. Проверка законности отправления группы школьников из РФ в духовно-оздоровительные мусульманские лагеря была организована 9 июля этого года. Основанием для данной проверки послужила информация об указанной поездке, опубликованная на сайте «Новости Горного Алтай», так как одним из организаторов поездки является Сержан Сватов, в отношении которого в суде рассматривается уголовное дело о преступлении экстремистского характера по ч.1 ст.282.2 УК РФ. Проверка провидится прокуратурой республики совместно с прокуратурой Кош-Агачского района во взаимодействии с другими правоохранительными органами республики. "В ходе проверки будет дана оценка законности действий организаторов и других лиц по организации отправки детей в духовно-оздоровительные мусульманские лагеря Казахстана, деятельности указанных лагерей, законности перевозки детей за пределы Российской Федерации в отсутствие родителей", - уточнили в ведомстве.