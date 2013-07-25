фото с сайта forexaw.com фото с сайта forexaw.com За первое полугодие текущего года АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» получило прибыль в размере 1 млрд. 194 млн тенге, в том числе, за второй квартал – 693 млн тенге, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу компании. Так, доходы Продкорпорации во II квартале составили 20,6 млрд. тенге, что в 4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года - 5,1 млрд. тенге. В целом доход компании за первое полугодие текущего года составил 36,4 млрд. тенге. Расходы Продкорпорации за отчетный период составили 19,8 млрд. тенге, за полугодие – 34,8 млрд. тенге. Чистая прибыль за II квартал 2013 г. составила 693 млн тенге. Аналогичный период 2012 года компания завершила с убытком 4,1 млрд. тенге. В целом за полугодие текущего года прибыль Продкорпорации составила 1,2 млрд. тенге по сравнению с убытком в 8,2 млрд. тенге за тот же период прошлого года.