Фото Today.kz Фото Today.kz Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Малайзии Данияр Сарекенов встретился с генеральным секретарем Всемирного исламского экономического форума Тан Сри Ахмад Фузи Абдул Разаком, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК. Генсекретарь ВИЭФ, отметив Казахстан в качестве надежного партнера и активного участника Форума, пригласил казахстанскую сторону принять участие в предстоящем 9-м форуме ВИЭФ «Изменяющийся мир: Новые взаимоотношения», который состоится 29-31 октября 2013 года в Лондоне. А. Фузи сообщил, что в предстоящем лондонском Форуме ожидается участие глав государств и правительств стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африканского континента. ВИЭФ создан на 11-м Саммите глав государств Организации исламского сотрудничества, который состоялся в 2003 году в Путраджая (Малайзия), в качестве диалоговой площадки для обсуждения возможностей делового сотрудничества между мусульманскими странами.