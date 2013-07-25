Фото express-k.kz Фото express-k.kz Мороженое из кумыса завоевывает рынок Японии. Любопытно, что производящий его уроженец Казахстана считает, что такой продукт едва ли приживется в нашей стране. Бизнесмен Елтай Текесов, уже несколько лет являющийся гражданином России, но живущий преимущественно в Стране восходящего солнца, признается, что идея выйти на японский рынок с новым видом мороженого была в чем-то даже авантюрной.– У японцев особый "пунктик" насчет холодной еды, – поясняет он. – В их традиционной кухне вообще не очень много горячих блюд, но вот охладить они готовы все что угодно – и очень искушены в этом плане. В некоторых префектурах есть даже мороженое из фарша. Я же сделал ставку на то, что в Японии крайне редки продукты коневодства.Свою личную любовь к кумысу Елтай (родившийся и проведший большую часть жизни в Карагандинской области) совместил с японскими технологиями и наладил линию по выпуску оригинального мороженого. Производство действует уже второй год и, по словам предпринимателя, вполне можно констатировать, что оно устойчиво, даже несмотря на конкурентную плотность японского рынка. – Кобылье молоко приходится закупать в Китае, – признается Текесов. – Должен сказать, что у него совершенно иные вкус и качество, нежели у казахстанского кумыса. Самая большая, на мой взгляд, проблема в том, что у китайского продукта нет привкуса копчености, потому что традиционная казахская технология, как известно, подразумевает взбивание молока в обожженных ступах. Можно закупать кумыс в Казахстане, но с учетом стоимости транспортировки цена конечного продукта – мороженого – даже по японским меркам будет очень высока. Хотя рассматривается вариант производства такого лакомства, которое можно будет позиционировать в элит-классе. Михаил ДВОРЯНЧИКОВ, Астана express-k.kz