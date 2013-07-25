Иллюстративное фото с сайта www.news.bbc.co.uk Иллюстративное фото с сайта www.news.bbc.co.uk 15-летняя школьница с 10 утра до 10 вечера ежедневно работала официанткой в одном из кафе города. По сведениям пресс-службы ДВД области, ребенка такого возраста могут привлекать к работе не больше 6 часов в сутки, при этом требуется разрешение родителя. Это нарушение выявила полиция в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Занятость». Работодатели эксплуатируют несовершеннолетних, как правило, без заключения договоров. Полиция нашла 35 подростков, из которых 15 трудились в развлекательных заведениях, 7 - на транспорте и 13 занимались работой с тяжелыми условиями труда. Каждый третий несовершеннолетний не имел трудового договора. Материалы по этому поводу полиция передала в прокуратуру и комиссию по делам несовершеннолетних.