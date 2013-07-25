Иллюстративное фото с сайта www.hcv.ru Иллюстративное фото с сайта www.hcv.ru  24 июля примерно в 12.00 дня в районе моста по проспекту Бейбарыс утонул мужчина, - сообщает корреспондент портала "Мой город" со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС. - Сообщение о ЧП на пульт дежурного "112" поступило около полудня, уже через 10 минут тело 30-летнего мужчины извлекли из воды сотрудники водно-спасательной службы, - рассказала пресс-секретарь областного ДЧС Самал АБИРОВА. Личность утопленника установлена. Им оказался житель села Балкудук Курмангазинского района. Как рассказал корреспонденту портала "Мой город" начальник водно-спасательной службы ДЧС Ершат КИБАШЕВ, с начала года в Атырауской области утонуло 10 человек, 30 человек спасено, 16 из них - дети и подростки. По словам спасателей, основная причина несчастных случаев на воде это купание в нетрезвом состоянии на так называемых "диких" пляжах.