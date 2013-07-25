фото с сайта akorda.kz фото с сайта akorda.kz Глава государства Нурсултан Назарбаев принял генерального прокурора Республики Казахстан Асхата Даулбаева, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу президента. Генеральный прокурор проинформировал о состоянии законности и правопорядка в стране по итогам первого полугодия, а также доложил о ходе исполнения поручений главы государства. Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость активизации работы по улучшению криминогенной обстановки в стране, а также повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. Генеральный прокурор сообщил о снижении по итогам шести месяцев латентной преступности. При этом он отметил, что регистрация всех совершенных преступлений позволяет видеть реальную картину и выявлять наиболее проблемные участки, где применяются своевременные профилактические меры. «За первое полугодие мы зарегистрировали 177 тысяч преступлений, в том числе такие их виды, как кражи, мелкое хулиганство. Они все ставятся на учет, по ним ведутся расследования. В настоящее время отмечается снижение тяжких и особо тяжких преступлений на 16%, в частности, уменьшается количество убийств, разбоев и грабежей», - проинформировал Даулбаев. Также генеральный Прокурор сообщил о состоянии законности в сфере защиты трудовых прав граждан, прав детей-сирот, доложил о работе по противодействию организованной преступности, религиозному экстремизму и терроризму, о ходе расследования актуальных уголовных дел по фактам коррупции и хищения бюджетных средств. По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по обеспечению законности и правопорядка, а также усилить защиту прав граждан, представителей малого и среднего бизнеса, интересов государства и общества.