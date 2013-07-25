По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение на 11% Более 30% от всего объема пенсионных отчислений приходится на Алматы и Астану. Рэнкинг-основа: Пенсионные отчисления в НПФ. Регионы РК. Январь-июнь2013 NPV.gif ranking.kz