- Авария произошла примерно в 15 часов на проспекте Достык-Дружба, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 35, въехал автомобиль "Renault Espace". По словам очевидцев, легковой автомобиль не соблюдал дистанцию. - За рулем "Рено" была женщина, она разговаривала по телефону и не заметила, что автобус притормозил,- рассказал очевидец ДТП Дарига. А расстояние между ними было совсем небольшое. Пострадавших нет. Участники ДТП ждут приезда сотрудников дорожной полиции, которые и выяснят причину аварии.
В Уральске пассажирский автобус попал в аварию
