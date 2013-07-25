- Авария произошла примерно в 15 часов на проспекте Достык-Дружба, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 35, въехал автомобиль "Renault Espace". По словам очевидцев, легковой автомобиль не соблюдал дистанцию. - За рулем "Рено" была женщина, она разговаривала по телефону и не заметила, что автобус притормозил,- рассказал очевидец ДТП Дарига. А расстояние между ними было совсем небольшое. Пострадавших нет. Участники ДТП ждут приезда сотрудников дорожной полиции, которые и выяснят причину аварии.