НЭПК "Союз" Атамекен" призывает не политизировать ситуацию вокруг налогового спора предпринимателя. По словам, возможности судебной защиты бизнесмена еще не исчерпаны, и Общественный совет по защите прав предпринимателей палаты будет оказывать ему помощь в подготовке иска в Верховный суд.считает, что мера пресечения в виде ареста слишком жесткая, поскольку предприниматель не представляет угрозы жизни и здоровью граждан, не пытается скрыться. - Да, на него заведено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, но он ведь оспаривает акт налоговой проверки, и здесь возможности судебной защиты у предпринимателя еще не исчерпаны. Таким образом, исход уголовного дела, виновен он или нет, будет зависеть от того, как будет решено его хозяйственное дело о признании акта налоговой проверки недействительным. Проиграв процесс в кассационной инстанции 18 июля, предприниматель, при поддержке Общественного совета "Атамекена", готовит иск в Верховный суд, - сказал зампред правления ОШАКБАЕВ. В "Атамекене" отмечают, что по сути, толькосейчас сможет реанимировать деятельность фирмы и погасить долги перед рабочими по заработной плате. - Уже начались спекуляции касательно того, что нужно трудоустраивать рабочих предприятия. Мы надеемся, что компания сможет возобновить свою работу. Специалисты "Атамекена" намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой изменить меру пресечения на более лояльную, - добавил ОШАКБАЕВ. В палате отмечают, что на основании разных предписаний ТОО "KSS building" проверялось три года подряд. Этот аспект, по словам первого заместителя председателя правления НЭПК "Союз "Атамекен", требует более детального изучения на предмет повторности проверок одних и тех же предпринимателей. -Есть риск, что деструктивные оппозиционные силы могут предпринимать попытки политизации ситуации. Это недопустимо ни в коем случае, это налоговый спор! Вместе с тем, мы убеждены, что предпринимателям необходимо всегда оставаться в правовом поле, и как бы тяжело это не было, воздерживаться от голословных обвинений государственных служащих, - подчеркнул зампред. В палате отмечают, что ситуации, когда в результате неоднозначной интерпретации законодательства происходит ограничение деятельности субъектов предпринимательства, в настоящее время не столь редки. И назрела необходимость внедрения досудебного органа регулирования по разрешению налоговых споров с участием бизнеса. В целях всестороннего и объективного рассмотрения сложившейся ситуации, экспертами НЭПК "Союз "Атамекен", в рамках сотрудничества Общественного совета по защите прав предпринимателей с Генеральной прокуратурой, готовятся обращения в надзорный и в Консультационный совет по вопросам налогообложения при правительстве. Также сообщается, что "Атамекен" привлек к дисциплинарной ответственности директора своего филиала за несвоевременное уведомление о проблеме МЕНДЫГАЗИЕВА, который является членом Совета предпринимателей при филиале НЭПК "Союз "Атамекен" в Уральске. Ранее mgorod.kz сообщал, что арестован. 12 июля на пресс-конференции в Алматы предприниматель обвинилв лоббировании интересов третьего лица и превышении служебных полномочий. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов, и он находится под арестом. Арест также наложен и на счета и имущество МЕНДЫГАЗИЕВА.