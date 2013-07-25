24 июля  ровно на три месяца закрылся на реконструкцию путепровод через трассу Атырау-Доссор, - сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уже сегодня с самого утра жители пригородных микрорайонов  Геолог, Тендык и Жулдыз ощутили трудности  на дорогах  многочисленные пробки, аварийные ситуации и мелкие ДТП явились последствием закрытия переезда под железнодорожным путепроводом  на ремонт. Люди, проживающие  за железнодорожным вокзалом в микрорайоне  Контейнерный  при 30- градусной жаре вынуждены  переправляться на противоположную сторону дороги по пешеходному переходу. Нужно отметить, что в настоящее время  движение  автотранспорта в городе осуществляется  по нескольким объездным направлениям  мосту, расположенному по ул. Амандосова, а также улицам Говорова, ведущей к элеватору, Баймуханова и Датова. - Ежедневно мы ездим на работу, везем детей в детские сады, больницы. А впереди начало учебного года, осенние  капризы погоды, сопровождающиеся сильным порывистым ветром, грязью и дождями. Неужели нельзя было запланировать ремонт на лето, ведь большинство людей находятся в отпусках, нагрузка на дорогу обычно небольшая,   жалуются жители пригородных населенных пунктов. Закрытие путепровода  создало и сложные препятствия сотрудникам  различных компаний и их подрядных организаций, осуществляющих деятельность  в вахтовом поселке Карабатан. Теперь им приходится тратить большое количество времени на доставку рабочих  на место по объездным путям. Как рассказал корреспонденту  портала «Мой ГОРОД» заместитель акима города Атырау Жумабай КАРАГАЕВ,  ремонтные работы на этом участке железной дороги продлятся до ноября текущего года. Они являются плановыми, и сроки проведения их  были обговорены заранее. В частности здесь планируется расширить дорожное полотно с двух до четырех полос по две в каждом направлении, и только после этого движение через трассу Атырау-Доссор будет возобновлено.